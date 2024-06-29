السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم": ضبط طالبين أثناء محاولة الغش فى التاريخ والفيزياء للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بمحافظة المنوفية أثناء محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ، كما تم ضبط طالب آخر خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم السبت، أن الدكتور رضا حجازي وجّه باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

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ويؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي وامتحان مادة التاريخ لطلاب شعبة أدبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.


وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزًا.

الغش الإلكتروني وزارة التربية والتعليم امتحان مادة الفيزياء امتحان مادة التاريخ شعبة علمي طلاب شعبة ادبي امتحانات الثانوية العامة 2024

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