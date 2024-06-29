السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. أولياء الأمور يدعمون ذويهم بالدعاء أمام لجان الفيزياء بالغربية

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

سادت حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام إحدى لجان امتحان مادة الفيزياء بمحافظة الغربية.

وفي هذا الإطار، قالت سارة السيد، إحدى أولياء الأمور، إن مادة الفيزياء من المواد الصعبة التي تحتاج إلى مذاكرة جيدة وتركيز من الطلاب لأن يوجد بها بعض الأسئلة غير مباشرة.

وأضافت جيهان عبدالوهاب، إحدى أولياء الأمور: "أشعر بحالة من التوتر والقلق مع بداية الامتحانات، حيث تأتي الثانوية العامة دائمًا بالمفاجآت، وفي انتظار ابنتي، أمسكت بالمصحف الشريف وقرأت بعض الآيات الكريمة، وقمت بالدعاء لجميع الطلاب بالتوفيق خلال الامتحانات".

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت في محافظة الغربية، اليوم السبت، خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وثالث أيام المواد الأساسية بمادتيِّ التاريخ للقسم الأدبي، والفيزياء للقسم العلمي، وذلك داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إذ يؤدي الامتحانات 40 ألفًا و661 طالبًا وطالبة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مراوح "استاند" بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربائي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

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وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

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