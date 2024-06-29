الثانوية العامة 2024.. قلق أولياء الأمور أمام لجان الفيزياء بـ "6 أكتوبر"

حالة من القلق تنتاب أهالي طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم السبت، امتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء.

وأعربت "منى السيد"، إحدى أولياء الأمور، عن قلقها من الامتحان لما تمثله الثانوية العامة من دورٍ كبير في تحديد مصير الأبناء في جميع البيوت المصرية.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، على مدرسة "الشهيد هشام كمال الرسمية لغات"، بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم.

وفتحت اللجان أبوابها؛ لاستقبال الطلاب وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءًا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة