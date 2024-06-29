"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة في ملف الصحة خلال 11 عاما
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا متلفزا يكشف جهود الدولة لقطاع الصحة، موضحًا أن القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الـ11 عاما الماضية، انطلقت جهود الدولة هما:
_تكثيف العمل لتطوير وتحسين منظومة الصحة في انحاء الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
_زيادة المبادرات الرئاسية في كل الخدمات الصحية.
_إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن أمراض غير سارية.
_إطلاق مبادرة "100 يوم صحة" التى قدمت خدمات طبية متنوعة لأكثر من 55 مليون مواطن.
_ استفادة قرابة 50 مليون امرأة من مبادرة دعم صحة المرأة وأكثر من 2.5 مليون أخري بمبادرة العناية بصحة المرأة والجنين حتى مايو 2024.
_فحص قرابة 6.5 مليون طفلل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند حديثس الولادة حتى مايو 2024.
_فحص قرابة 50 مليون في المبادرة الرائاسية للاكتشاف وعلاج سوء التغذية بين تلاميذ المدارس الابتدائية حتي مايو 2024.
_فحص أكثر من 21.5 ألف طفل بمبادرة للكشف عن مرض الضمور العضلي الشوكى حتى مايو 2024.
_العمل علي إنهاء قوائم الانتظار وإصدرا قرارات علاج عل ينفقة الدولة.
_زيادة أسرة الرعاية المركزة في كافة ربوع مصر.