السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدي اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية وامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتي شهر يوليو المقبل لجميع الشعب الدراسية، حيث يبحث الكصير من طلاب الثانوية العامة عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

جاء المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي حيث يستمر الطلاب في أداء امتحانات يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، للشعب الادبية والعلمية، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

وتستمر طلاب الشعبة الأدبية في اداء  الامتحانات حيث يؤدون يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يواصلون امتحانات الثانوية العامة

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لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ مع مؤمن البنا (فيديو)

مواصفات المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

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مع امتحانات الثانوية العامة.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد الأساسية 

توزيع درجات مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة  ودرجة النجاح من 40 درجة

توزيع درجات مادة  اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

توزيع درجات مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

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