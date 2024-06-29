السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث أقدمت على حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح، مع استمرار التوغل في حي الشجاعية لليوم الثالث وسط قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة وسط وشمال، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

الاحتلال الضفة الغربية إعلام فلسطيني قطاع غزة رام الله

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