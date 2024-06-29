الاحتلال: قوات الفرقة 98 تواصل هجومها على أهداف بحى الشجاعية شرق غزة

أعلن جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 98 تواصل هجومها على أهداف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ثلاث حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة

وأفادت مواقع إعلامية إسرائيلية بأن قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة تُعاني من ثلاث حوادث أمنية صعبة، لا سيما في محور الشجاعية ورفح الفلسطينية جنوبي القطاع، ودير البلح في الوسط.

وقالت وسائل الإعلام إن ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي وقعت في قطاع غزة، جراء انهار مبنى مفخخ، وانفجر نفقان مفخخان بالقوات.