السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات المسائية

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات المسائية حيث بحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها، بعد الأرتفاع الطفيف في الأسعار خلال نهاية الأسبوع الماضي نتيجة إلي زيادة النفوق بسبب الارتفاع في دراجات الحرارة وفقا إلي تصريحات رئيس شعبة الددواجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في البورصة

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت والتي سجلت داخل البورصة الرئيسة سعر مابين 80 و81 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل 95 جنيها لليكلو.

بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند 114 و115 جنيها للكيلو اليوم السبت في بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 125 جنيها للكيلو.

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أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 29 يونيو 

بينما يبحث الكثير من محبي الفراخ البلدب عن سعرها، حيث يفضلها الكثير ولا تقل أهمية عن الفراخ البيضاء، وقد شهدت أسعار الفراخ البلدي اليوم حالة من الأستقرار لتسجل أسعارها اليوم، 125 جنيها، وتصل ألي المستهلك بـ135 جنيها لليكلو، بينما سجلت لحم أمهات أبيض كيلو 72 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.

أسعار الكتكوت البيض اليوم السبت 29 يونيو 2024

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 22 و36 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 18 و18.25 جنيه.

 كتكوت ساسوعمر  يوم 18 و19 جنيها.

 كتكوت ساسو بيور عمر يوم 19 و20 جنيها.

كتكوت بلدي حر عمر  يوم 7 و8 جنيها.

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أسعار لحم البط اليوم السبت 29 يونيو 2024

لحم بط بلدي يسجل سعر 115 و116 جنيها.

 لحم بط فرنساوي يسجل سعر 70 و71 جنيها.

 لحم بط مسكوفي يسجل سعر100  و101 جنيه.

 لحم بط مولار يسجل سعر 85 و86 جنيها

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت 

كرتونه بيض أحمر 140 و143 جنيها.

كرتونه  بيض أبيض 138 و141 جنيها.

كرتونه بيض بلدي 119 و120 جنيها.

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