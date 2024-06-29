السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطف شابا واعتدى عليه في الجيزة.. والمحكمة تنظر قضيته اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، محاكمة عاطل متهم بخطف شاب 18 سنة والاعتداء عليه في دائرة قسم الجيزة.

يترأس الجلسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ. ع"، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل " أ. ع" 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام بإستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم أحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس "كلب"، كما تعدى على المجنى عليه عنوه مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذوية مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس "كلب" قاصدا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.

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