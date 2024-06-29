السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فيديو المطبخ" يقود إنجي حمادة وكروان مشاكل للمحكمة من جديد اليوم

إنجي حمادة وكروان
إنجي حمادة وكروان مشاكل

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ.

وحضرت إنجي حمادة جلسة السابقة بالمحكمة بينما تغيب كروان مشاكل.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

تفاصيل القبض على كروان مشاكل وإنجي حمادة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية انجي حمادة كروان مشاكل فيديو المطبخ مديرية أمن سوهاج

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