السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرعاية الصحية" تطلع على أحدث الابتكارات الدولية في التشخيص والمختبرات

ورشة عمل
ورشة عمل

شاركت هيئة الرعاية الصحية في ورشة عمل للاطلاع على أحدث الابتكارات الدولية في مجال التشخيص والمختبرات، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالملية بدولة سويسرا.

شارك بورشة العمل كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية والعلاجية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ورئيس إقليم الصعيد، والدكتور علي جوهر مساعد المدير التنفيذي لشؤون المتابعة والاتصال.

رقمنة الفحوصات النسيجية

تناولت ورشة العمل آليات تحسين تجربة المريض فيما يخص المختبرات والتشخيص، ورقمنة الفحوصات النسيجية وربط المعامل والتشخيص والاستشارات عن بُعد فى مجال فحص الأنسجة، كما تم الإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية في مجال الخدمات التشخيصية من خلال زيارة مصانع شركة روش بمدينة روتكروز السويسرية، وصالة العرض show room بالشركة والتي تعد أكبر صالة عرض لعرض أجهزة المعامل التشخيصية على مستوى العالم، وتم التعرف على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في دعم القرار العلاجي وتحسين تجربة المريض، والتعرف على أهم الحلول الحديثة في التعامل مع مرضى الطوارئ والتدخل السريع للحالات الحرجة.

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وخلال الزيارة، تم الاتفاق المبدئي مع إحدى شركات الدواء على التعاون المستقبلي حول التخطيط الصحي للخدمات المعملية والتشخيصية بهيئة الرعاية الصحية، باستخدام الاستشارات والحلول المبتكرة للشركة، إضافة إلى استخدام شبكة المعامل الموجودة في كافة منشآت الهيئة بالمحافظات كـ Lab Chain، مع عمل معامل مركزية في كل محافظة، وتجهيز معمل مرجعي لهيئة الرعاية الصحية على أعلى مستوى وبما يتماشى مع أحدث التجهيزات العالمية.

وعلى هامش الزيارة تم تفقد مستشفى الجامعة في مدينة جينيفا بسويسرا، باعتبارها أحد أكبر مستشفيات أوروبا، واطلع الوفد على المراكز التدريبية بالمستشفى والتعرف على برامج تدريب الكوادر الطبية وفق أحدث المستجدات العالمية، وتم التعرف على أحدث تقنيات التدخلات الجراحية والجراحات الروبوتية والتدخلات التي يمكن الاستعانة بالروبوت في إجرائها، كما تم الإطلاع على تجربة مستشفى الجامعة بجينيفا في إدارة المعامل، وذلك في إطار تناقل الخبرات بين الجانبين لإدارة المعامل المركزية.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الرعاية الصحية الابتكارات الدولية التشخيص الاتفاق المبدئي التخطيط الصحي الاستشارات الجراحات الروبوتية

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