السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيران تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات بين الإصلاحي بيزشكيان والمتشدد جليلي

الانتخابات الإيرانية
الانتخابات الإيرانية

 قال مسؤول إيراني اليوم السبت إن إيران ستجري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد متشدد الراحل إبراهيم رئيسي، بعد أن لم يحقق التصويت الأولي فوزًا مباشرًا للمرشحين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن تضع الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة المقبل المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان في مواجهة المفاوض النووي السابق المتشدد سعيد جليلي.

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم الانتخابات، النتيجة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال إنه من بين 24.5 مليون صوت تم الإدلاء بها، حصل بيزشكيان على 10.4 مليون بينما حصل جليلي على 9.4 مليون. وحصل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على 3.3 مليون دولار. وحصل رجل الدين الشيعي مصطفى بور محمدي على أكثر من 206 ألف صوت.

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تمديد صناديق الاقتراع فى إيران وسط أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة

ما ينص عليه القانون الإيراني بشأن الانتخابات الرئاسية 

ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50% من مجموع الأصوات المدلى بها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن أكبر مرشحين في السباق سوف يتقدمان إلى جولة الإعادة بعد أسبوع. 

لم يكن هناك سوى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران: في عام 2005، عندما تفوق المتشدد محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأقر الإسلامي بأن مجلس صيانة الدستور في البلاد سيحتاج إلى تقديم موافقة رسمية، لكن النتيجة لم تثير أي تحدي فوري من المتنافسين في السباق.

وكما كان الحال منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مُنعت النساء وأولئك الذين يدعون إلى تغيير جذري من الترشح، في حين لن تخضع الانتخابات نفسها لأي إشراف من المراقبين المعترف بهم دوليًا.

وكانت هناك دعوات للمقاطعة، بما في ذلك من جانب الحائزة على جائزة نوبل للسلام المسجونة نرجس محمدي. وقالت ابنته إن مير حسين موسوي، أحد قادة احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 والذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، رفض التصويت مع زوجته.

وكانت هناك أيضًا انتقادات مفادها أن بيزشكيان يمثل مجرد مرشح آخر وافقت عليه الحكومة. وفي فيلم وثائقي عن المرشح الإصلاحي بثه التلفزيون الحكومي، قالت إحدى النساء إن جيلها "يتجه نحو نفس المستوى" من العداء مع الحكومة الذي كان لدى جيل بيزشكيان في ثورة 1979.

وتوفي رئيسي (63 عاما) في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو، والذي أسفر أيضا عن مقتل وزير خارجية البلاد وآخرين. وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه ربيب للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وخليفة محتمل. 

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الانتخابات الإيرانية تتزامن مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

وجاء التصويت وسط توترات أوسع نطاقا تجتاح الشرق الأوسط بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

في أبريل، شنت إيران أول هجوم مباشر على الإطلاق على إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في حين انخرطت الجماعات التي تسلحها طهران في المنطقة - مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن - في القتال وصعدت هجماتها.

ومن ناحية أخرى، تواصل الجمهورية الإسلامية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة وتحتفظ بمخزون كبير بالقدر الكافي لبناء العديد من الأسلحة النووية ــ إذا اختارت ذلك.

وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة، تم الإبلاغ عن هجوم واحد فقط خلال فترة الانتخابات. ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن مسلحين فتحوا النار على شاحنة كانت تنقل صناديق الاقتراع في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب بجنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة آخرين. وتشهد المحافظة بانتظام أعمال عنف بين قوات الأمن وجماعة جيش العدل المسلحة، وكذلك تجار المخدرات.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بيزشكيان فرز الأصوات سعيد جليلي النتائج الأولية جولة ثانية

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