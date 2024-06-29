دورى نايل.. بلدية المحلة يستضيف إنبى فى مواجهة مصيرية بصراع الهبوط

يستضيف بلدية المحلة فريق إنبي في الرابعة عصر اليوم بإستاد السويس الجديد في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة هي الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق بلدية المحلة بقيادة أحمد كشري في ظل سعى الفريق للبقاء في دوري نايل وسط منافسة مشتعلة مع المقاولون والداخلية وفاركو.

بلدية المحلة والهروب من مثلث الهبوط

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وهو أكثر أندية دوري نايل تعرضا للهزائم وخسر 16 مباراة كما يملك أضعف خط دفاع في الدوري واهتزت شباكه 53 مرة بينما سجل 24 هدفا.

وحقق بلدية المحلة فوزا واحدا في آخر تسع مباريات على الداخلية مقابل 8 هزائم أمام سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري والأهلي وفاركو وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي ما أدى لرحيل أحمد عبد الرءوف وتعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق.

ويسعى أحمد كشري لقيادة بلدية المحلة للفوز والوصول للنقطة 25 والتساوي مع فاركو وزيادة الفارق مع المقاولون إلى ست نقاط.

إنبي يسعى للانفراد بالمركز الرابع

على الجانب الآخر يحل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز السادس برصيد 40 نقطة من 26 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق إنبي 11 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

وجمع إنبي 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والجونة والتعادل مع المصري والإسماعيلي والهزيمة أمام مودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 43 والانفراد بالمركز الرابع.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده خالد حسين وأحمد عبد الغني ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.