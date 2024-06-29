تجديد حبس مسجلي خطر بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس مسجلي خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على (هاتف محمول - متعلقات شخصية) كرهًا عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.