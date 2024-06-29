27 جامعة مصرية في تصنيف "US.News" الأمريكي (إنفوجراف)

ظهرت 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف US.NEWS الأمريكي، بنسخته الجديدة لهذا العام 2024، بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضي 2023، الذي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، والذي يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أن العمل لتحسين ترتيب الجامعات في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتي من أهم مبادئها التركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.

وأظهرت نتائج التصنيف تصدَّر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة، وجاءت في الترتيب (271) عالميًا، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب (327) عالميًا ثم جامعة المنصورة (335) عالميًا.

جامعة الإسكندرية فى الترتيب 397 عالميًا

وجاءت جامعة الزقازيق في الترتيب (362) على المستوى العالمي، تلتها جامعة الإسكندرية فى الترتيب (397) عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب (401) عالميًا.

27 جامعة مصرية فى تصنيف US.News

ثم جامعة كفرالشيخ فى الترتيب (460) عالميًا، تليها جامعة أسيوط في الترتيب (489) عالميًا.

وجاءت جامعة بنها في الترتيب (573) عالميًا، تلتها جامعة طنطا في الترتيب (596) عالميًا.

كما جاءت على الترتيب فى المراكز التالية كل من: جامعة المنيا في الترتيب (628) عالميًا، وجامعة قناة السويس فى الترتيب (659) عالميًا.

وجاءت جامعة المنوفية في الترتيب (678) عالميًا، وجامعة الفيوم في الترتيب (730) عالميًا، وجامعة بني سويف في الترتيب (872) عالميًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب (909).