3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

تُشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة يومي السبت والأحد، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، خاصة على شمال البلاد والصعيد، وستتأثر البلاد بارتفاع نسب الرطوبة، لتسجل 80-70% ليلًا بينما تصل إلى 90-85% ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلى أن مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ستشهد نشاطًا للرياح اليوم السبت، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة من الأحد 30 يونيو الجاري إلى الخميس 4 يوليو المقبل.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، يومي السبت والأحد؛ حيث تصل سرعة الرياح 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

اليوم السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36°C (محسوسة 38°C)

السواحل الشمالية: 31°C (محسوسة 34°C)

جنوب سيناء: 41°C (محسوسة 44°C)

شمال الصعيد: 38°C (محسوسة 41°C)

جنوب الصعيد: 45°C (محسوسة 46°C)

غدًا الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36°C (محسوسة 38°C)

السواحل الشمالية: 31°C (محسوسة 34°C)

جنوب سيناء: 39°C (محسوسة 42°C)

شمال الصعيد: 39°C (محسوسة 42°C)

جنوب الصعيد: 42°C (محسوسة 43°C)

3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع

الاثنين المقبل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 39°C (محسوسة 41°C)

السواحل الشمالية: 31°C (محسوسة 34°C)

جنوب سيناء: 39°C (محسوسة 42°C)

شمال الصعيد: 39°C (محسوسة 41°C)

جنوب الصعيد: 42°C (محسوسة 43°C)

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري