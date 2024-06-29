تعليم الإسماعيلية: توزيع أوراق امتحانات الفيزياء والتاريخ في موعدهم دون أي تأخير

أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن جميع اللجان وزعت أوراق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحددة دون أي تأخير في توزيع أوراق امتحاني التاريخ للأدبي والفيزياء للعلمي.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي 9744 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت امتحان مادتي التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، وسط إجراءات مشددة.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بعد 31 لجنة مقسمة على 8 إدارات تعليمية في الإسماعيلية.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأشار وكيل الوزارة، الى أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.