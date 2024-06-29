السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين وهل تم تبكيره أم لا؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لمدة 5 أيام ليبدأ الصرف يوم الخميس 18 يوليوويرصد الدستور من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد الصرف وتبدأ يوم 18 يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

بعد تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاحد  ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس ايام 22 و23 و24 و25 و26 اغسطس ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس 22 من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 أيام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

txt

بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

txt

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

موعد تطبيق العلاوة الدورية

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

اقرأ أيضا 

بعد تبكير الصرف.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 مرتبات شهر يوليو 2024 مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو وزارة المالية مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري

مواد متعلقة

بعد تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

قبل الامتحان.. طالبات الثانوية بمطروح توزعن مياه "صدقة" على أرواح شهداء غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة