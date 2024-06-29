السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن اليوم

اليوتيوبر أحمد حسن
اليوتيوبر أحمد حسن

تنظر محكمة استئناف الاقتصادية اليوم، جلسة الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بفتاة، وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر محادثات إلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة “تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة بفيلم قصير، ثم تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها”.

 وقالت التحريات “ثبت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق”.

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تبين أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص تطبيق واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيًّا.

 وأضافت المجني عليها في نص التحقيقات أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

محكمة استئناف الاقتصادية دعوى تعويض اليوتيوبر احمد حسن التحرش بفتاة إقامة علاقة غير شرعية

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