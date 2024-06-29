السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى للثقافة" يُطلق مسابقة شباب المترجمين 2024

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

أعلن المجلس الأعلي للثقافة، عن إطلاق مسابقة جديدة  لشباب المترجمين 2024، لأفضل نص مترجم إلى العربية، في مجال الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل مسابقة الأعلى للثقافة لشباب المترجمين 

والمسابقة الجديدة لشباب المترجمين لأفضل نص مترجم من إحدى اللغات التالية: “اللغة الإنجليزية ــ اللغة الإيطالية ــ اللغة الروسية ــ اللغة الصينية ــ اللغة السواحيلية”، فى مجال لثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي المسابقة لشباب المترجمين لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن خطة عمل وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة في دعم ورعاية الموهوبين والباحثين الشباب، لأفضل نص مترجم إلى اللغة العربية، وتبلغ قيمة الجوائز خمسون ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لكل فرع 

شروط المسابقة لشباب المترجمين

أن يكون النص (بحث أو مقالة فى إحدى المجلات العلمية ذات السمعة أو فصل من كتاب) في موضوع الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات.

ألا يزيد سن المتسابق عند التقدم للمسابقة عن 40 عام.

يتم تقديم ثلاث نسخ من النص الأصلى وثلاث نسخ من النص المترجم مطبوعة+ CD.

ألا يقل النص الأصلى عن عشرين صفحة ولا يزيد على ثلاثين صفحة.

ألا يكون قد سبق ترجمة النص من قبل.

أن تكون الترجمة فردية ( مترجم واحد).

على المتسابق أن يرفق المستندات الآتية:

سيرة ذاتية للمترجم مختصرة ومطبوعات.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطاب بنكى برقم الحساب أو إقرار برغبته بتحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري. 

وتسلم الأعمال اعتبارا من 1 يوليو 2024، وآخر موعد لتسليم الأعمال 15 أغسطس 2024.

علي أن تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا – الجبلاية - الجزيرة.

يشار إلى أن المسابقة التي أعلنها المجلس الأعلي للثقافة لشباب المترجمين، تنضم إلي عدة جوائز أخري كان المجلس قد أطلقها قبل أيام، وهي “مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة. ومسابقة ”ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان. 

لشباب المترجمين مسابقة شباب المترجمين المجلس الأعلى للثقافة مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة الثورة الصناعية الخامسة تكنولوجيا المعلومات

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