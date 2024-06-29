السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا بداية تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 بالتزامن الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ليسجل متوسط 12.80 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 29 يونيو 2024 بكافة البنوك

يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية والتي جاءت كما يلي:-

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 29 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.78 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.79 للشراء 12.82 للبيع.


سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 28-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.73 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.83 للشراء ونحو 12.86 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.76 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.80 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.83 للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي والليرة

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024

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