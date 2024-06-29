السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مادة الفيزياء الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للامتحانات

طلاب
طلاب

توزيع درجات مادة الفيزياء الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة وذلك مع انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الشعبة العلمية (علوم، رياضة) صباح اليوم السبت 29 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع درجات مادة الفيزياء الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مادة الفيزياء الثانوية العامة 2024 والذي يتم من خلال نظام البابل شيت حيث تتكون أسئلة مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) من 50 سؤال منها 46 سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية  40 سؤال منها بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين وبذلك يكون المجموع الكلي للمادة من 60 درجة.

امتحان الفيزياء يشمل 85 % أسئلة من متعدد و15 % منها أسئلة مقالية وتتدرج الأسئلة من حيث الصعوبة حيث تشمل 70 % من الأسئلة على أسئلة للطالب المتوسط و30 % للطالب المتفوق مدة الامتحان 3 ساعات من الساعة 9 - 12 صباحا.

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طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء الامتحان في الفيزياء والتاريخ

أخر موعد لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 

وفقا للجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 فإن أخر موعد لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 لطلاب الشعبتين العلمية علوم والأدبية فيما ينتهى طلاب الشعبة العلمية رياضة يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.

ويتم إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2024 خلال من 10 أيام لأسبوعين فقط وذلك عقب انتهاء كافة مراحل الكنترول من تصحيح أوراق اجابة كافة المواد الدراسية ورصد درجات ومراجعة كشوف الدرجات مراجعة دقيقة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات وبعدها يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة.

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الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

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بدء توافد طلاب الثانوية العامة في غمرة على اللجان

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