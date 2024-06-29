الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يُحيل عدة تقارير للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس المجلس، الثلاثاء القادم.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.



تقارير اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وجاءت تقارير اللجان النوعية بمجلس الشيوخ على النحو التالي:

١ - تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة من: النائب أكمل نجاتي، بشأن وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والنائب محمود القط بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر والنائب محمد فريد بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل.

٢ - تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن الاحتفال بيوم المصريين المغتربين المصريين بالخارج.

٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شريف الجابري وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

٤- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب أحمد فوزي بشأن التوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية المختلفة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بتوفير سلاسل الإمداد الأساسية، والنائب محمد عمار بشأن تفعيل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في إصدار السجل التجاري للشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر.

٥ - تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من النائب أسامة فهيم، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا - بجيرم مرورًا بقرية قويسنا البلد وحتى الكوبري الفاصل بينهما والنائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان والنائب أبو النجا المحرزي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء ثلاثة كباري علوية بمحافظة قنا والنائب رمضان إمام، بشأن إنشاء كوبري عبور مشاة على ترعة السويس بدلًا من صال أبو سليم الموجود حاليًا بعزبة الرباعية بنطاق محافظة الإسماعيلية والنائب علاء طاحون، بشأن سرعة من خدمة الصرف الصحي بزمام قرية الأنجب والنائبة نهال المغربل، بشأن تعظيم الاستفادة من مدينة بورسعيد الجديدة في إطار مركز أشمون المنوفية علمًا بأنها داخل الحيز العمراني. والنائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن: إنشاء فرع للهيئة العامة للنقل النهري في مدينة الأقصر - محافظة الأقصر.

٦ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مهران، بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط ومطار القاهرة الدولي وكذلك تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط والعلمين أو مطار برج العرب خلال فترات الصيف تشجيعًا للسياحة الداخلية.

٧- تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبات وطلب مناقشة عامة مقدمة من: النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة بعنوان التراث الشعبي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي والنائبة عائشة عبد الغني بشأن تدريس مادة التخاطب- لغة الإشارة- في المدارس الإعدادية والثانوية كمجال من المجالات التي لا تضاف للمجموع وتدريسها في الجامعات كمادة اختيارية والنائب علاء الدين مصطفى، بشأن تدشين منصات التقييم الإلكتروني الموحدة في الجامعات الحكومية.

٨ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة نصيف، بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية.

٩ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والبيكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد.

١٠- تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة مقدمة من: النائبة سامية أنسي، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها.

۱۱ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبد الجابر، بشأن إعادة النظر في شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين".

١٢ - تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن اقتراحات برغبات مقدمة من: النائب عمرو عزت بشأن تعميم المسارح المتنقلة في كل قرى ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية، والنائب إيهاب زكريا بشأن تطوير وتأهيل متحف الإسكندرية القومي بما يخلق نقطة جذب سياحي ثقافي للمدينة التاريخية، والنائب أحمد قناوى بشأن تحويل قصر ميخائيل لوقا بمدينة أسيوط متحفًا للفن القبطى وإلغاء شطبه من قائمة الآثار المصرية.

۱۳ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الصحة والسكان والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن بدء تفعيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والتمتع بمزايا الكارت من خصومات لوسائل النقل والكشف المجاني في المستشفيات وغيرها من المميزات المرضى السرطان.

١٤ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية ومنهجية وطنية لتفعيل دور مسرح الطفل لمجابهة الإرهاب والتطرف وتعزيز القيم الوطنية.

١٥ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، بشأن إنشاء متحف شمعي بالعاصمة الإدارية لتخليد نابغات مصر من السيدات في جميع المجالات بالعصر الحديث.

١٦ - تقريرا لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن اقتراحين برغبة مقدمين من: النواب محمود أبو سديرة، مجدي القاضي، أحمد أبو الدهب، يوسف عامر، بشأن استكمال المرحلة الثانية لمعهد فتيات طهطا النموذجي "إعدادي - ثانوي" بمنطقة سوهاج الأزهرية.

۱۷ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتطوير مسجد الخازندارة.