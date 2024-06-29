"مستقبل وطن" يواصل توزيع زجاجات المياه على طلاب الثانوية العامة ببني سويف

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، اليوم، السبت توزيع زجاجات المياه المعدنية، على طلاب وطالبات الثانوية العامة، أمام اللجان في مختلف مراكز المحافظة السبع.

تواجدت أمانات الحزب مستقبل منذ الصباح الباكر، أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تم توزيع زجاجات المياه، في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو.

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف بقيادة النائب حسام العمدة أمين الحزب، وبإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم مبادرة، لتوزيع المياه على طلاب الثانوية العامة والأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات وعقب وخروجهم.

وبدأ اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 يبلغ 745086 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.