السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البلوجر نادين طارق متهمة بـ"الفسق والفجور" أمام المحكمة الاقتصادية اليوم

البلوجر نادين طارق
البلوجر نادين طارق

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأمرت النيابة بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها.

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