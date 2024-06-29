السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المايسترو فاروق البابلي يجرى بروفات حفل ختام الموسم لفرقة الموسيقى العربية للتراث (صور)

جانب من البروفات
جانب من البروفات

يواصل المايسترو فاروق البابلي، البروفات والتحضيرات النهائية، لحفل ختام الموسم لفرقة الموسيقى العربية للتراث المقرر إقامته غدا الأحد فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك استمرارا لخطط الثقافة المصرية لتقديم الروائع الغنائية التراثية.

المايسترو فاروق البابلي يجرى بروفات حفل ختام الموسم لفرقة الموسيقى العربية للتراث (صور)

وقام المايسترو فاروق البابلي، بتجهيز برنامج فني مميز يضم مختارات من  روائع تراث الموسيقى العربية التي أبدعها كبار الملحنين منها " غنى لى شوى لـ زكريا أحمد، قلبى ومفتاحه لـ فريد الاطرش، صورتنا واحنا سوى لـ  محمود كامل، ياما قلبى قاللى لأ ، لعبة الايام لـ رياض السنباطى، اسمع وقوللى، قلبى بيقولى كلام، تراهنى  للموسيقار محمد عبد الوهاب،  الحب كله، الف ليلة وليلة للعبقرى بليغ حمدى، لامونى الناس لـ حسن ابو النبى، مال القمر لـ  محمد فوزى، دوبنى دوب لـ  محمد الموجى، إنت مين للملحن كمال الطويل، ياليلة ماجانى الغالى لـ عبد العظيم  محمد وموشح جل من طرز الياسمين من التراث قديم.

أداء كلا من النجوم أحمد محسن، أحمد صبري، ياسر سليمان، محمد شوقى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، نهى حافظ، مريم السخاوى.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
جانب من البروفات
المايسترو فاروق البابلي حفل ختام الموسم لفرقة الموسيقى العربية للتراث مسرح معهد الموسيقى العربية الأوبرا فرقة الموسيقى العربية

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