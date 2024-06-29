السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معتز التوني في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج فيلم "x مراتي"

فيلم x مراتي
فيلم x مراتي

دخل المخرج معتز التوني، معسكرا مغلقا للانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد “x مراتي”، من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل. 

ومقرر أن يقوم المخرج معتز التوني بتسليم النسخ النهائية للفيلم إلى الشركة المنتجة خلال أسبوعين، لبدء الحملة الدعائية استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية. 

وكان أبطال العمل قد رفعوا أمس شعار “الفركش”، وحرص نجومه على الاحتفال بانتهاء تصويره، وشاركت الشركة المنتجة للفيلم عدد من الصور من كواليس العمل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

فيلم “x مراتي” من المقرر طرحه في موسم الصيف وتحديدا في نهاية شهر يوليو المقبل، ليتنافس مع عدد من الأفلام الجديدة المقرر طرحها في موسم صيف 2024 على إيرادات شباك التذاكر المصري. 

قصة فيلم x مراتي 

أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي و رد سجون وهو الزوج السابق لـ أمينة بالعمل الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وامينة خليل حيث تحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم x مراتي 

فيلم “إكس مراتي” من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سينرجي.

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