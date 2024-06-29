السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على تفاصيل برنامج "هندسة النظم الذكية" بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

يهدف برنامج "هندسة النظم الذكية" بجامعة حلوان الأهلية إلى تخريج مهندسين مزودين بمعارف متعمقة ومهارات مطلوبة للتعامل مع تكنولوجيا الأنظمة الذكية وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى تدعيم قدرات الخريجين في مجال البحوث. ويتبع البرنامج أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة طبقا لمعايير الجودة.

مميزات برنامج "هندسة النظم الذكية" بجامعة حلوان الأهلية

ويتصف خريج البرنامج بالقدرة على تصميم وتطوير تطبيقات الأنظمة الذكية التي تدمج الأنظمة والأجهزة المحمولة كنظم قائمة بذاتها أو متكاملة مع الويب والسحابة، وتقييم تأمين وحماية انتقال الإشارات والمعلومات، واختيار أجهزة الاستشعار والمشغلات المناسبة لتطبيقات النظام الذكي لتلبية متطلبات محددة، كما يمد البرنامج خريجيه بفهم كامل للتطورات الأخيرة المتعلقة بإنترنت الأشياء (IoT)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، وأنظمة النقل الذكية (STS)، وشبكات المركبات (VANETs) في أنظمة المدن الذكية. 

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ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات:

-منظومات الاتصالات.

-منظومات التحكم في الطاقة.

-منظومات التحكم في المياه (الشرب/ الري).

-منظومات الرصد البيئي.

-منظومات الطائرات والنقل.

-منظومات مراقبة حركة الطيران والملاحة.

-منظومات الخدمات الصحية والتعليمية.

-منظومات المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية.

-منظومات المراقبة والتحكم الخاصة بالمدن الذكية.

-مراكز البحوث والمعاهد والجامعات.

مدة الدراسة ببرنامج هندسة النظم الذكية:

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة ٤.٥سنوات جامعية مقسمة علي ٩ فصول دراسية  بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة النظم الذكية).

شروط الدراسة ببرنامج هندسة النظم الذكية:

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

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