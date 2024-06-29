السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل الامتحان.. طالبات الثانوية بمطروح توزعن مياها "صدقة" على أرواح شهداء غزة

طالبات الثانوية
طالبات الثانوية بمطروح

وزعت طالبات بالثانوية العامة في محافظة مطروح، اليوم، مياه مثلجة على المارة أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، “صدقة جارية” على أرواح شهداء غزة.

وطلبتن الطالبات مع كل زجاج مياه، الدعوات لهم بالتوفيق في امتحاني مادتي التاريخ والفيزياء، اليوم، وأيضا الدعاء لأهل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

كان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024.

رفع درجة الاستعداد في محافظة مطروح

ووجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يؤدي 2251 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، من خلال 14 لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد 3 مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كل سبل الراحة وتلافي أي ملاحظات.

طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح
مدينه مرسي مطروح طالبات الثانوية العامة بمطروح توزيع مياة معدنية صدقة جارية علي ارواح شهداء غزة مطروح

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