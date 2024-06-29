تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة.. "الدستور" تكشف تحركات "التعليم" لمواجهة "شاومينج"

تداولت صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج"، عبر تطبيق التليجرام، صورا زعمت أنها من ورقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة، الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان، في خامس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وقالت مصادر خاصة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لـ"الدستور""، إنه جار فحص الصور المتداولة للتأكد من صحة مزاعم صفحة الغش، وإذا ما كانت لنفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.

وأكدت المصادر أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم، امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي وامتحان مادة التاريخ لطلاب شعبة ادبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 84 مركزا.

وكشفت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا، وبمستشفى 57357 ومعاهد الأورام 38 طالبا، والمكفوفين 255 طالبا، والدمج التعليمي 3306، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبا.