بعد استعادة نجومه.. الزمالك يستأنف مباريات الدورى بمواجهة سيراميكا كليوباترا

يعود فريق كرة القدم بنادي الزمالك لمسابقة دوري نايل عندما يواجه سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة في الأسبوع الثامن والعشرين للمسابقة.

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال 15 يومًا بعدما التقيا يوم 14 يونيو الجاري في المباراة المؤجلة من الدور الأول وفاز الزمالك 2- 1.

خوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا يؤكد أن قرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي كان غريبًا وغير مفهوم، خاصة أن الانسحاب لم يحقق أي مطلب من مطالب الزمالك بل أدى لاعتبار الفريق مهزومًا 0–2 وخصم ثلاث نقاط من رصيده، وبالتالي فقد الفريق كل حظوظه في المنافسة على الدوري وأصبحت مبارياته الـ13 المتبقية تحصيل حاصل، مما يعد فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للدفع بالناشئين واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص حقيقية أمثال مهاب ياسر ومحمد عاطف وزياد كمال وياسر حمد في المباريات المتبقية.

الزمالك الذي يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة وله ست مباريات مؤجلة يستعيد جهود أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى ومحمد شحاتة، بينما يستمر غياب مصطفى الزناري وشيكابالا وسيف الجزيري وأحمد فتوح، وانضم ناصر منسي لقائمة الغيابات بسبب الإصابة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

جوزيه جوميز سيدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وعمر جابر في الدفاع، وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وزياد كمال في الوسط وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي ويوسف أوباما في الهجوم.

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر عبدالعزيز وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وأحمد رفاعي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وزياد كمال وعمار ياسر وترافيس موتيابا وسيد عبدالله نيمار وإبراهيما نداي وناصر ماهر وعبدالله السعيد ومحمد عاطف وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

سيراميكا كليوباترا يبحث عن فوز تاريخي

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 37 نقطة له مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع عشر، وحقق سيراميكا كليوباترا عشرة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر تسع مباريات، ويملك رابع أقوى هجوم في دوري نايل بعد الأهلي والبنك الأهلي وبيراميدز، برصيد 40 هدفًا ودخلت مرماه 30 هدفًا.

وجمع سيراميكا كليوباترا ست نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي والمصري والهزيمة أمام إنبي والزمالك ومودرن فيوتشر، ويسعى لتحقيق أول فوز في تاريخه على الزمالك والوصول للنقطة 40 والمنافسة على دخول المربع الذهبي.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أحمد توفيق طلب وعماد العقاد ومعهم وائل فرحان كحكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.