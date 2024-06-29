تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر "تليجرام".. و"التعليم" تُعلق

تداولت جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج"، على تطبيق "تليجرام"، صورًا لأسئلة زعمت أنها لامتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، داخل اللجان على مستوى الجمهورية الآن.



التعليم تُعلق

وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة إنه جارٍ التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، وما إذا كانت هي نفسها الواردة في الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



ويؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي وامتحان مادة التاريخ لطلاب شعبة أدبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.