السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر "تليجرام".. و"التعليم" تُعلق

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تداولت جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج"، على تطبيق "تليجرام"، صورًا لأسئلة زعمت أنها لامتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، داخل اللجان على مستوى الجمهورية الآن.

طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء الامتحان في الفيزياء والتاريخ


التعليم تُعلق

وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة إنه جارٍ التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، وما إذا كانت هي نفسها الواردة في الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.


ويؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي وامتحان مادة التاريخ لطلاب شعبة أدبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

صفحات الغش الالكتروني امتحان مادة التاريخ طلاب شعبة ادبي امتحانات الثانوية العامة أسئلة الامتحان

مواد متعلقة

طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء الامتحان في الفيزياء والتاريخ

الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحانى الفيزياء والتاريخ

فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب

طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.. اليوم

غدًا.. طلاب الثانوية العامة فى مواجهة صعبة مع الفيزياء والتاريخ

الأكاديمية المهنية للمعلمين تعقد ندوة وورشة عمل إقليميتين لاستيفاء متطلبات ملف التقدم

"التربية والتعليم" تعتمد مدربين TOT في مجالي تخصص STEM وتخصص التربية الخاصة

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| 3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى اليوم

تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في طنطا بالغربية

بالأرقام.. شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية