اليوم 267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويوصل جرائمه
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
استهداف منازل وخيام النازحين وسط وجنوب غزة عمدًا
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث أقدمت على حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح، مع استمرار التوغل في حي الشجاعية لليوم الثالث وسط قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة وسط وشمال، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.
أكثر من 37765 شهيدًا حصيلة العدوان
أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسب بيان وزارة الصحة مساء الخميس.
أبرز تطورات العدوان على الأرض فى غزة خلال 24 ساعة
- استشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح.
- استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح.
- شن قصف مكثف على خيام النازحين في منطقة الشاكوش وحي تل السلطان شمال غربي رفح.
- انتشال 5 شهداء بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش وتم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر برفح
- استشهاد طفلان وإصابة 5 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلاً بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في مدينة غزة.
- إصابة عدد من المواطنين في غارة شنت على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
- استشهاد مواطن وإصابة آخرون في قصف استهدف مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- انتشال جثامين متحللة لأربعة شهداء من منطقة النابلسي بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.
- استشهاد مواطن في قصف مسيّرة قرب مستوصف الزيتون بمدينة غزة.
- استشهاد مواطنان وإصابة آخرون جراء إطلاق الرصاص صوب مجموعة من المواطنين في شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
- شن قصف مدفعي عنيف على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات.
- انتشال ثلاثة شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو قنيص" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
- إصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف محيط مفترق الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
- انتشال 5 شهداء بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش شمال غربي رفح نقلوا إلى مستشفى الصليب الأحمر برفح
- إصابة 13 مواطنا جراء استهداف بناية سكنية في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة.
- شن قصف مدفعي على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.