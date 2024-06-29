اليوم 267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويوصل جرائمه

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استهداف منازل وخيام النازحين وسط وجنوب غزة عمدًا

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث أقدمت على حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح، مع استمرار التوغل في حي الشجاعية لليوم الثالث وسط قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة وسط وشمال، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

أكثر من 37765 شهيدًا حصيلة العدوان

أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسب بيان وزارة الصحة مساء الخميس.

أبرز تطورات العدوان على الأرض فى غزة خلال 24 ساعة