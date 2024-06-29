السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويوصل جرائمه

حرق خيام النازحين
حرق خيام النازحين برفح

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استهداف منازل وخيام النازحين وسط وجنوب غزة عمدًا

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث أقدمت على حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح، مع استمرار التوغل في حي الشجاعية لليوم الثالث وسط قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة وسط وشمال، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

txt

"القاهرة الإخبارية": انتشال جثامين 5 شهداء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

 أكثر من 37765 شهيدًا حصيلة العدوان 

أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسب بيان وزارة الصحة مساء الخميس.

أبرز تطورات العدوان على الأرض فى غزة خلال 24 ساعة

  • استشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء حرق خيام للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح.
  • استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح.
  • شن قصف مكثف على خيام النازحين في منطقة الشاكوش وحي تل السلطان شمال غربي رفح.
  • انتشال 5 شهداء بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش وتم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر برفح
  • استشهاد طفلان وإصابة 5 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلاً بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في مدينة غزة.
  • إصابة عدد من المواطنين في غارة شنت على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
  • استشهاد مواطن وإصابة آخرون في قصف استهدف مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • انتشال جثامين متحللة لأربعة شهداء من منطقة النابلسي بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.
  • استشهاد مواطن في قصف مسيّرة قرب مستوصف الزيتون بمدينة غزة.
  • استشهاد مواطنان وإصابة آخرون جراء إطلاق الرصاص صوب مجموعة من المواطنين في شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • شن قصف مدفعي عنيف على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات.
  • انتشال ثلاثة شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو قنيص" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
  • إصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف محيط مفترق الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
  • انتشال 5 شهداء بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش شمال غربي رفح نقلوا إلى مستشفى الصليب الأحمر برفح
  • إصابة 13 مواطنا جراء استهداف بناية سكنية في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

 

اليوم الـ267 للعدوان غزة الاحتلال منازل وخيام النازحين المواصي رفح

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| 3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى اليوم

تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في طنطا بالغربية

بالأرقام.. شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية