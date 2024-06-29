لجان الثانوية العامة بالإسكندرية.. دعوات وقرآن "يهون قلق" أولياء الأمور (بث مباشر)

رصدت “الدستور” في بث مباشر، توافد طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية على لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ.

وشهد محيط مدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية بنات شرق الإسكندرية، تجمعات للطالبات أمامها للمراجعة، وسط دعوات من الأمهات وأولياء الأمور بالنجاح والتوفيق.

وتجمع أولياء الأمور مع بناتهم أمام المدرسة حتى دخول لجانهم الامتحانية، مع انتظار الكثير من الأمهات أمام باب المدرسة ترددن الدعوات ويقرأن القرآن، ورفضن مغادرة المكان في انتظار بناتهن حتى الخروج من الامتحان.

وقالت مها محمد، إحدى أولياء الأمور، إن ابنتها تؤدي اليوم امتحان الفيزياء، وهي من أهم المواد في الثانوية العامة القسم العلمي، مؤكدة أنها مجتهدة ولكن الثانوية العامة دائمًا ما تصيب الطلاب والأسر بالتوتر الشديد.

أضافت أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان سهلا وأسعد الطلاب، ومتمنية أن تكون امتحانات اليوم سواء الفيزياء أو التاريخ في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت 22 يونيو الجاري، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، ويؤدي الطلاب اليوم امتحانهم في مادة الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية