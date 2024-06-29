السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد طلاب مدارس دمياط يسعد طلاب الثانوية برسائل فرحة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قام اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية بتوزيع رسائل فرحة على طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان صباح اليوم السبت لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ حيث قاموا بالتواجد أمام كلا من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين واللوزي الثانوية بنات وتوزيع رسائل الفرحة لتشجيع الطلبة وكسر حالة الرهبة قبيل دخول الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 

وقام أعضاء الاتحاد بلقاء الطلاب قبيل بدء اللجان وفتحها وتوزيع رسل الفرحة وسط حالة من البهجة قاموا بتنشرها  أمام اللجان.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت على الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من أعمال الامتحانات كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لأعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والآمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط مدارس طلاب رسائل فرحة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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