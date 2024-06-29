قلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة في أسوان قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

وسط حالة قلق وتوتر، حرص العديد من طلاب الثانوية العامة بمقار لجان مدرسة إدفو الثانوية بنين بمدينة إدفو، ضمن المقار الامتحانية على مستوى محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، على مراجعة واستذكار دروسهم للمرة الأخيرة أمام باب المدرسة قبل الدخول إلى اللجان.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص طلاب الثانوية العامة على التوجه إلى مقار لجانهم بمدرسة إدفو الثانوية بنين بمدينة إدفو قبل وقت الامتحان بمدة تقريبًا ساعة لتكون كافية لمراجعة دروس مادة الفيزياء والتاريخ برفقة زملاءهم قبل وقت الامتحان.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الثانوية العامة فى أسوان 7292 طالب وطالبة، حيث أنهم موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين.

وجاء توزيع المقار الأمتحانية لطلاب الثانوية العامة علي مستوي الادارات التعليمية في أسوان كالتالى (8 لجان بإدارة أسوان - 3 لجان بإدارة دراو - 4 لجان بإدارة كوم أمبو - 4 لجان بإدارة نصر النوبة - 8 لجان بإدارة إدفو).

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، فى مادة الفيزياء شعبة علمى "علوم، ورياضة"، والتاريخ للشعبة "الأدبية"، وينتهي الامتحان فى تمام الساعه الـ12 ظهرًا.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.