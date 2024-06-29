السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء الامتحان في الفيزياء والتاريخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 يبلغ 745086 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

بدء توافد طلاب الثانوية العامة في غمرة على اللجان

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

عدد الطلاب باللجان الخاصة 

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبا.

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فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يواصلون امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

مادة الفيزياء الشعبة الادبية الشعبة العلمية امتحانات الثانوية العامة مادة التاريخ جدول الثانوية العامة 2024 لجان النظام والمراقبة

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