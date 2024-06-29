السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 سنوات لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

التأمين الصحي
التأمين الصحي

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن الجدول الزمني لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.


وقال "إسماعيل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وفقًا للخطة التى وضعتها وزارة الصحة والسكان؛ فإنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عامين إلى 3 أعوام، لافتًا إلى أن هناك جدولًا زمنيًا لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة كاملة لباقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

خطة لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة في 5 محافظات بالجمهورية تشمل:"شمال سيناء - المنيا – كفر الشيخ - مطروح - دمياط"، مشيرًا إلى أن تلك الخطة قائمة بشكل كامل على التخطيط والتنظيم الصحى، حيث يعد التأمين الصحى الشامل أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير المنظومة الصحية فى مصر.

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وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف فى مرحلتها الثانية، نحو 12 مليون مواطن فى محافظات المرحلة الثانية منهم أكثر من مليون ونص منتفع فى محافظة دمياط، و3.5 مليون منتفع فى محافظة كفر الشيخ، و6 مليون منتفع المنيا، وذلك بالإضافة إلى محافظتى مطروح وشمال سيناء، حيث حرصت الوزارة على التنويع بين محافظات صغيرة واخرى مليونية وما بين الوجه البحرى والقبلى، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

الصحة المرحلة الثانية التأمين الصحي الشامل جدول زمني المنظومة الصحية

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