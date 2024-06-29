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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات المحلية والقارية، بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024، مباراتي سويسرا مع إيطاليا، وألمانيا مع الدانمارك، في دور الـ 16 لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ومباراتي الأرجنتين مع بيرو، وكندا مع تشيلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، المُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

بعد استعادة نجومه.. الزمالك يستأنف مباريات الدورى بمواجهة سيراميكا كليوباترا

بدء التحقيق في حريق استاد الإسكندرية أثناء مباراة بيراميدز وسموحة

مواعيد مباريات يورو 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة سويسرا ضد إيطاليا: في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع على Bein Sports Max 1,2

- مباراة ألمانيا ضد الدانمارك: في تمام الساعة العاشرة مساء، وتذاع على Bein Sports Max 1,2

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة الأرجنتين ضد بيرو: في تمام الساعة الثالثة فجرا 

- مباراة كندا ضد تشيلي: في تمام الساعة الثالثة فجرا.

مواعيد مباريات دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة بلدية المحلة ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة بلدية المحلة ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

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يحسم مصير الهبوط .. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري نايل

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2024 في الدوري المصري وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

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