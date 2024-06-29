السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| إيطاليا يصطدم بـ سويسرا.. وألمانيا يسعى لإكمال المشوار أمام الدنمارك

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يقص منتخب إيطاليا شريط الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا عندما يواجه سويسرا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي ببرلين، في افتتاح منافسات دور الـ16.

وتأهل منتخب إيطاليا حامل اللقب بصعوبة إلى دور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفضل هدف ماتيا زاكاني في شباك كرواتيا في آخر الدقائق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل، ليؤهل بلاده ويٌقصي رفاق لوكا مودريتش من البطولة.

أما منتخب سويسرا فتأهل إلى ذلك الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، دون هزيمة، بعد أن كان قريبًا من الفوز على منتخب ألمانيا صاحب الأرض في الجولة الثالثة، قبل تعادل الألمان بهدف قاتل قبل النهاية.

ويعاني لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في إيجاد التوليفة التي تُساعده في خط الهجوم فيما تبقى من البطولة، لكنه سيعول بشكل كبير على لورينزو بيليجريني لاعب روما، في محاولة مساعدة زملائه في الخط الهجومي أمام المنتخب السويسري القوي.

ويفتقد منتخب إيطاليا في مباراة سويسرا، جهود المدافع المتألق ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وهو نفس السبب الذي سيُغيب سيلفان فيدمير لاعب المنتخب السويسري عن المباراة.

وكان المنتخبان قد تواجها من قبل في دور المجموعات للنسخة السابقة يورو 2020 قبل 3 سنوات، وانتهت المباراة حينها بانتصار كاسح للطليان بثلاثية نظيفة، والذي أكمل فيما بعد مشواره لتحقيق اللقب.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي يديرها تحكيميًا البولندي سيمون مارسينياك، ضد المنتصر من المباراة التي ستجمع منتخبي إنجلترا وسلوفينيا.

صاحب الأرض في مواجهة الدنمارك باليورو

وضمن منافسات ذات الدور، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك على استاد سيجنال إدونا بارك بمدينة دورتموند، بصافرة تحكيمية للإنجليزي مايكل أوليفر.

ويأمل منتخب ألمانيا في مواصلة مشواره بالبطولة التي يستضيفها على أراضيه، بعدما تصدر المجموعة الأولى بصعوبة على حساب سويسرا، حيث ظهر "المانشفت" بأداء جيد تحت قيادة المدرب الشاب يوليان ناجلسمان.

ويعاني منتخب ألمانيا من أزمة تكمن في غياب مدافعه جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، عن مباراة الدنمارك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن المتوقع أن يُعوضه شلوتر بيك في خط الدفاع، أما المنتخب الدنماركي فلنفس السبب سيفتقد خدمات اللاعب مورتن هويلماند.

وسيواجه منتخب ألمانيا فريقًا لم يحقق الانتصار في اليورو حتى الآن، حيث تأهل منتخب الدنمارك للأدوار الإقصائية بـ 3 تعادلات، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق بطاقة صفراء عن منتخب سلوفينيا.

وتُمثل مباراة الليلة إعادة لنهائي كأس أمم أوروبا 1992 بين المنتخبين، حينها حقق المنتخب الدنماركي المعجزة بانتصاره بهدفين دون مقابل، ليُتوج باللقب في إنجاز تاريخي.

مهمة الفائز من تلك المواجهة لن تكون سهلة في قادم الأدوار، حيث سيصطدم في دور ربع النهائي، بالمنتصر من مباراة إسبانيا ضد جورجيا.

إيطاليا سويسرا يورو 2024 المانيا الدنمارك

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