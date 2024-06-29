"القاهرة الإخبارية": انتشال جثامين 5 شهداء فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة

أكد إعلام فلسطيني انتشال جثامين 5 شهداء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنج موفوكينج، إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيًا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث.

وأضافت، على هامش مشاركتها بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "الناس في غزة يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقًا".

وذكرت أن "سكان غزة تدهورت صحتهم النفسية، وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر"، مشيرة إلى أن "المعلومات عن الوضع الأخير المتردي للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى في هذا المجال".