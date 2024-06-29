السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": انتشال جثامين 5 شهداء فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة

شهداء
شهداء

أكد إعلام فلسطيني انتشال جثامين 5 شهداء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنج موفوكينج، إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيًا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث.

وأضافت، على هامش مشاركتها بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "الناس في غزة يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقًا".

وذكرت أن "سكان غزة تدهورت صحتهم النفسية، وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر"، مشيرة إلى أن "المعلومات عن الوضع الأخير المتردي للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى في هذا المجال".

إعلام فلسطيني رفح فلسطين رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مسعود بزشكيان يتقدم على سعيد جليلي فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

تركوا الفن وتفرغوا للعبادة.. نجوم "ذا فويس كيدز" بين الماضى والحاضر

خبير يكشف سر انسحاب مرشحين رئاسيين قبل ساعات من الانتخابات الإيرانية

صحفية فلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": المجاعة تُهدد حياتنا

باحثة سياسية: بيان البيت الأبيض حول صحة "بايدن" بالمناظرة لم يكن فى محله

أونروا: أكثر من 625 ألف طفل فى غزة خارج المدارس منذ 8 أشهر

بريطانيا: تلقينا تقريرًا حول حادث على بُعد 150 ميلًا بحريًا بالحديدة اليمنية

خبير بالشئون الأمريكية: نتنياهو الرابح الأكبر من مناظرة بايدن وترامب

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| 3 ظواهر جوية تضرب البلاد هذا الأسبوع.. "والأرصاد" تُحذّر المواطنين

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى اليوم

تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في طنطا بالغربية

بالأرقام.. شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية