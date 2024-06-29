وكيل صحة الدقهلية: توفير 154 طبيب وزائر أثناء امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هناك تنسيق كامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

و أضاف “مكين” فى تصريحات خاصة أن هناك ١٥٤ لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية تم توفير الاطباء والزائرين والفرق الطبية اللازمة وذلك للتعامل الفورى مع اى حالات طارئه داخل اللجان.

و أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان هناك سيارات اسعاف تتمركز فى نقاط قريبه من لجان الامتحانات وذلك للتدخل ونقل اى حالات اصابة لاقرب مستشفى ان لزم الامر