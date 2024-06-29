السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة الدقهلية: توفير 154 طبيب وزائر أثناء امتحانات الثانوية العامة

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية

 أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هناك تنسيق كامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 

و أضاف “مكين” فى تصريحات خاصة أن هناك ١٥٤ لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية تم توفير الاطباء والزائرين والفرق الطبية اللازمة وذلك للتعامل الفورى مع اى حالات طارئه داخل اللجان.

و أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان هناك سيارات اسعاف تتمركز فى نقاط قريبه من لجان الامتحانات وذلك للتدخل ونقل اى حالات اصابة لاقرب مستشفى ان لزم الامر

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة الدقهلية التربية و التعليم طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية

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