السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء توافد طلاب الثانوية العامة في غمرة على اللجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدء اليوم السبت، توافد طلاب مدارس غمرة التوافد على مقار اللجان، لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية لامتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء.

أولياء أمور يرافقون الطلاب

وحرص عدد من أولياء الأمور على الحضور مع أبنائهم وذويهم حتى محيط المدارس منذ الصباح الباكر بغرض دعمهم وطمأنتهم قبل دخول اللجان.

ويعتبر امتحان اليوم هو المادة الثالثة من المواد المضافة للمجموع، حيث أدى طلاب الثانوية امتحانات مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي 22 يونيو، ومادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 يونيو.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

واتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفقًا للإجراءات اللازمة.

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
مدارس امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية التاريخ الفيزياء

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