خريطة قوافل "حياة كريمة" الطبية بقرى البحر الأحمر خلال شهر يوليو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خريطة ومواعيد القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهريوليو بالقرى.

مواعيد القوافل الطبية خلال شهر يوليو

وتنطلق أولى تلك القوافل يوم 12 يوليو المقبل الموافق الجمعة وتبدا بوحدة الأمل فى القصير، حيث تقضى فيها لمدة يومين ومنها تنطلق الىقرى مرسى حميرة والخبر بالشلاتين وتستغرق فيها يومين، ثم تتجه الى حلايب جنوبا يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يوليو، ومنها الى قريةأبو رماد وتقضي أيضا فيها يومين.

وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد الى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا يومين السبتوالأحد 20 و21 من نفس الشهر، ثم الى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومينالأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو.

وتواصل القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.