بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين في حادت مروع على محور الضبعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون، في حادث انقلاب أتوبيس فجر اليوم السبت، على دوران الضبعة بالطريق المستحدث "سيدي عبدالرحمن - العلمين".

تلقت الأجهزة الأمنية بمطروح، بلاغًا يُفيدي بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سيدي عبدالرحمن - العلمين"، ووقوع وفيات ومصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من: منى حسين عبدالرازق 60 سنة، سيد محمود عبدالجواد 73 سنة، شوق مصطفي سيد 65 سنة، إبراهيم شعبان أحمد 15 سنة، مريم أكمل محمد 8 سنوات.

أسماء المصابين في الحادث

بينما أصيب في الحادث كل من: أحمد شعبان أحمد 11 سنة، رودينا عبدالحميد محمد 19 سنة، صباح حسين أحمد 47 سنة، أريج شعبان أحمد 11 سنة، بدرية حسين عبدالرازق 61 سنة، سليم إسلام سيد 9 شهور، إسلام سيد محمد 36 سنة، ريماس هشام سيد محمود 15 سنة، فاطمه الزهراء محمد 45 سنة، فرح محمود عبدالعزيز 16 سنة، سوسن عبدالظاهر علي حسن 27 سنة، إياد حاتم سيد 11 سنة، آسر هشام سيد 13 سنة، ريهام محجوب سيد 42 سنة، نادر محمد جميل 61 سنة، شعبان أحمد أحمد صالح 47 سنة، محمد حاتم سيد 13 سنة، محمود محمد إبراهيم فرج 63 سنة، شهد ممدوح مصطفى 21 سنة، حبيبه محمود سعيد سنة، شهد محمود سيد 16 سنة، جميله أحمد محمد سليمان عامان، أكمل محمد سليمان 34 سنة، ناصر إسماعيل إبراهيم 59 سنة.

كما أصيب في الحادث كل من: سهيلة خالد حسين 20 سنة، سما خالد حسين 22 سنة، عبد المجيد بدر عبدالمجيد 52 سنة، تقى محمد عبد المجيد 30 سنة، إسلام صالح عبدالفتاح 30 سنة، فريدة إسلام صالح 5 سنوات، عائشة محمود محمد 33 سنة، مالك أحمد طارق القاضي 5 سنوات، خالد حسين عبدالرازق 57 سنة، سماح عبدالباسط أحمد 67 سنة، رمضان حسين أحمد 33 سنة، إيمان ربيع عبدالرسول 30 سنة، رودينا رمضان حسين 10 سنوات، رويدا رمضان حسين 4 سنوات، مروان رمضان حسين 11 سنة، چنى رمضان حسين 12 سنة، زينب حسين أحمد 30 سنة، چودي عبدالمجيد محمد11 سنة، عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 42 سنة، مصطفى سيد محمود 30 سنة، ياسمين إسلام محمود 30 سنة، فريدة مصطفى سيد 4 سنوات، زين مصطفى سيد 11 شهرًا، رحاب عزالدين سيد 37 سنة، حاتم سيد محمود 40 سنة، هشام حاتم سيد 4 سنوات، هشام سيد محمود 43 سنة.

وجرى نقل جثث المتوفيين بواسطة سيارات الإسعاف والتحفظ عليهم بثلاجات حفظ المتوفى بمستشفيي العلمين النموذجي والضبعة المركزي، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفيين، لتقلي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.