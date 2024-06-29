السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تسيراليوم 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

عودة الحجاج
عودة الحجاج

 

 

تسير  مصر للطيران اليوم السبت الموافق 29 يونيو 
20 رحلة جوية بواقع9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 
1 رحلة بخط سير جدة - باماكو8 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة
 

رئيس مصر للطيران: تصنيف سكاي تراكس جاء بمشاركة ٢١ مليون راكب

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مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

نقل حجاج البعثات 


وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة  القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تواصل مصرللطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وكانت سيرت امس الجمعة الموافق 28 يونيو  23 رحلة جوية بواقع7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 3 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة

 

مصر للطيران ضمن افضل قائمة ال100 شركة طيران على مستوى العالم


علي الجانب الاخر قد احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول افريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

و يعكس هذا التقييم مدي التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.

الأراضي المقدسة مصر للطيران جدة - القاهرة حجاج بيت الله الحرام حجاج بعثة وزارة الداخلية حجاج

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