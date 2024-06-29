مصر للطيران تسيراليوم 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران اليوم السبت الموافق 29 يونيو

20 رحلة جوية بواقع9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

1 رحلة بخط سير جدة - باماكو8 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة



نقل حجاج البعثات



وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تواصل مصرللطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وكانت سيرت امس الجمعة الموافق 28 يونيو 23 رحلة جوية بواقع7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 3 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة

مصر للطيران ضمن افضل قائمة ال100 شركة طيران على مستوى العالم



علي الجانب الاخر قد احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول افريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

و يعكس هذا التقييم مدي التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.