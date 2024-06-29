السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يتمنون امتحانا في مستوى "المتوسط"

طلاب
طلاب

يواصل طلبة وطالبات  الثانوية العامة بمحافظة الغربية، المراجعات الأخيرة أمام أبواب اللجان قبل الدخول لامتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، في "مراجعة آخر لحظة". 

وقال أحمد عزت، طالب في الثانوية العامة، إن يأمل أن يكون امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط بهدف مساعدته على رفع المجموع الكلي، وتعويض أي إخفاق في الامتحانات السابقة، مؤكدًا أنه اختار القسم الأدبي حبًا في التاريخ، ويتمنى أن يستمر هذا الحب بعد امتحان المادة.

وقالت مريم طارق، طالبة في قسم “علمي علوم”، إنها راجعت مادة الفيزياء عدة مرات وجاهزة للامتحان، وتأمل أن يكون الامتحان مطابقًا للنماذج والأسئلة المطروحة سابقًا، وأنها تعتبر المراجعات في اللحظات الأخيرة أمرًا هامًا جدًا، خاصة عندما يتم مشاركة المعلومات والنصائح بين الزملاء المتفوقين، ويتبادلون رسائل طمأنة ودعمًا لبعضهم البعض.

خامس أيام امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق في محافظة الغربية، اليوم السبت، خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وثالث أيام المواد الأساسية بمواد التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي، داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إذ يؤدي الامتحانات 40 ألف و661 طالبًا وطالبة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40  ألفًا و661 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

وكانت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، قد قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع المراكز والمدن والأحياء وداخل المدارس والإدارات التعليمية، كما أعُلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف والكهرباء، بهدف استقبال امتحانات الثانوية العامة بسلاسة ونجاح، وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتذليل العقبات التي تواجههم.

مراجعة آخر لحظة أمام أبواب اللجان مراجعاتهم النهائية أمام أبواب اللجان امتحان التاريخ مادة الفيزياء طالب في القسم الأدبي القسم العلمي العلوم رسائل طمأنة ودعم ا لبعضهم البعض الأسئلة المطروحة سابق ا الثانوية العامة

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