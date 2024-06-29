السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العالم علمين.. عروض آزياء عالمية بإلهام مصري وبصمة "مايكل سينكو"

مهرجان العالم العلمين
مهرجان العالم العلمين

تتجه أنظار الناس حول العالم إلى مصر وخاصة مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، حيث يتم الاستعداد للحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط "مهرجان العالم العلمين".

ويعتبر هذا المهرجان من أهم الفرص التي يجب استغلالها للترويج لمدينة العلمين الجديدة وجذب الزوار والمستثمرين للاستثمار فيه، وفي نسخة العام الماضي، شهد العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية.

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كان من أهم تلك الفعاليات، عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو الذي استلهم جميع موديلات الأزياء التي عرضها من التراث المصري القديم "الفرعوني".

نظرة مايكل سينكو عن مصر:

وصرح مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وقتها، بأن مصر هي من أرقى الوجهات السياحية في الشرق الأوسط خاصة في قطاع الموضة، إذ كانت أن الموضة رائدة في مصر في ستينيات القرن الماضي وتأتي قبل مدينة باريس.

وقال سينكو، إن مصر لها مكانة كبيرة جدا لدى كل مصممين الأزياء، بسبب المستوى الكبير من التنظيم ورقي الشخصيات التي تحضر دائما عروض الأزياء فيها، مضيفا أن مصر مصدر إلهام كبير له ولأي مصمم أزياء بسبب حضارتها القديمة والمختلفة وتباين الطبقات بها.

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عرض أزياء مايكل سينكو في مدينة العلمين الجديدة:

وهدف استقبال المقيمين على تنظيم مهرجان العالم علمين في نسخته الماضية على استقبال مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو للإعلان عن مدينة العلمين كوجهة تسوق للأزياء، خاصة بعد القيام بفتح عدد العلامات التجارية العالمية في جميع القطاعات سواء متاجر التجزئة أو متاجر الأطعمة والمشروبات، في نورث سكوير مول، وذلك بهدف تشجيع سياحة التسوق إلى مصر من خلال مدينة العلمين، في ظل تركيز 60% من حركة السياحة العالمية على سياحة التسوق والترفيه.

أزياء مايكل سينكو في مهرجان العالم العلمين:

استوحى مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو تصميماته التي عرضها على خلال مهرجان العالم علمين في نسخته الماضية من الطراز المصري القديم، وكان بها بعض الرموز والرسومات الفرعونية ومعظمها كان باللونين الأسود والأحمر فقط، كما قدم سينكو أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضا في عرض أزياء مستوحي من الأزياء الفرعونية.

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو المصمم العالمي مايكل سينكو العالم علمين مهرجان العالم علمين مدينة العلمين الجديدة عرض ازياء مايكل سينكو في مهرجان العالم علمين

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