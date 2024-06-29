فيزياء وتاريخ.. طلاب الغربية يواصلون امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة الغربية، لليوم الخامس امتحانات الثانوية العامة، ويقدر عددهم بـ40،661 طالبًا وطالبة بأداء امتحاناتهم في مواد الفيزياء والتاريخ، تم تنظيم هذه الامتحانات داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع المراكز والمدن والأحياء وداخل المدارس والإدارات التعليمية، كما أعلن عن حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف والكهرباء، بهدف استقبال امتحانات الثانوية العامة بسلاسة ونجاح، وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتذليل العقبات التي تواجههم.

وفي هذا السياق، أشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات في المحافظة بلغ 40،661، تم تجهيز اللجان الامتحانية والسماح بوجود مرواح استاند لضمان التهوية المناسبة للطلاب أثناء الامتحانات كما تم تشكيل غرف عمليات لاستقبال الشكاوى والتعامل مع الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

تعكس هذه الجهود المشتركة بين السلطات التعليمية والمحافظة والطلاب التزامًا قويًا بضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم. وتساهم الاستعدادات القصوى والترتيبات اللازمة في خلق بيئة مناسبة وملائمة للطلاب للتركيز وأداء الامتحانات بثقة وهدوء.

من المتوقع أن تستمر امتحانات الثانوية العامة في الغربية لعدة أسابيع، حيث سيستمر الطلاب في أداء امتحاناتهم في المواد المختلفة، ومن المؤمل أن تستمر الجهود المشتركة لتوفير الدعم اللازم للطلاب وضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وعادل.