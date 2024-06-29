هل يعاني حيوانك الأليف من مشاكل جلدية خلال الصيف؟.. إليك الحلول

كل ما يفعله حيوانك الأليف من خدش ولعق في جسده يمكن أن يكون مزعجًا جدًا، لكن فكر في ما يشعر به، الأمراض الجلدية في الحيوانات الأليفة خاصة في فصل الصيف ليست ممتعة لأي شخص، ويمكن أن يعاني من إحدى المشاكل المختلفة المتعلقة بصحة الجلد.

الجلد، كونه أكبر عضو في الجسم، غالبا ما يظهر عليه علامات مشاكل مثل الحكة والقروح والالتهابات.

وحسب موقع Hindustan times فقد تعد مشاكل الجلد هذه أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع أصحاب الحيوانات الأليفة بالذهاب إلى الطبيب البيطري، يمكن أن تكون مشاكل الجلد حالة مزمنة لدى بعض الكلاب والقطط، حكة في الجلد، وبقع ساخنة، وثعلبة، ولعق الكفوف، وتكرار إفرازات الأذن، والالتهابات.

وشاركت الطبيبة البيطرية "أنجالي كالاتشاند" نهجًا متعدد الجوانب لحل هذه المشكلات، مما يضمن حصول الحيوان الاليف على الراحة التي يحتاجها.

نصائح لدعم صحة جلد حيوانك الأليف:

1. اتباع حمية غذائية معينة:

انتقل إلى نظام غذائي بروتيني جديد محدود المكونات، وقم بالبناء على ذلك ببطء، وقم بإدخال العناصر وانظر ما هو رد الفعل من الجسم، يتيح لنا الإدخال البطيء للأطعمة تحديد رد فعل الحيوان الأليف والتخلص من الأشياء التي لا تناسب المشكلة أو تؤدي إلى تفاقمها.

2. البيئة:

توجد العديد من المواد المسببة للحساسية والسموم في بيئتنا، يتم استخدام الكثير من المواد الكيميائية والمطهرات لغسل الأسطح، يجب علينا أن ننظر في كل ذلك واستخدام منتجات صديقة للحيوانات الأليفة في جميع أنحاء المنزل وأثناء نزهاتهم، يمكننا أن نجعلهم يرتدون قميصًا خفيفًا لأولئك الذين يعانون من حساسية شديدة من الشمس، و مسحهم بقطعة قماش مبللة بعد المشي لإزالة أي مسببات للحساسية قد يكونوا قد لامسوها أثناء المشي.

وضع مكملات غذائية لهم:

يجب وضع المكملات الغذائية الطبيعية لهم التي تساعدهم في الطبيعية في دعم البشرة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين E بعد استشارة الطبيب البيطري مع إضافة المكونات التي لها خصائص طبيعية مضادة للهستامين.

4. امنح كلبك وظيفة ليقوم بها:

في كثير من الأحيان، لا نقوم بتمرينهم بشكل كافٍ في حين أن التمرين هو المفتاح، يمكن إشراكهم في المنزل من خلال الألعاب أو جعلهم يجرون في الحديقة.

5. الكشف على الأمعاء:

في كثير من الأحيان، الحيوانات الأليفة التي تتناول الأطعمة المعلبة والدراي فوود، ثم تتناول الكثير من المضادات الحيوية، وتعاني من الإجهاد، ستعاني من حالة تسمى الأمعاء المتسربة، من الصعب تشخيص تسرب الأمعاء، ولكن أحد الأعراض هو تكرار حدوث مشاكل في الجلد أو الجهاز الهضمي.

لذلك، نوصي ببروتوكول لإصلاح بطانة الأمعاء بالنسبة لهم وهذا يشمل نوعية جيدة من البريبايوتيك لتغذية البكتيريا المعوية الجيدة وإدراج الإنزيمات الهضمية لمساعدة أجسامهم على استيعاب وامتصاص التغذية من طعامهم بشكل أفضل.